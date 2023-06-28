Події

21:52 28.06.2023

Зеленський зустрівся із головним сержантом 47-ї ОМБ "Магура" Валерієм Маркусом

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Зеленський зустрівся із головним сержантом 47-ї ОМБ "Магура" Валерієм Маркусом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерієм Маркусом.

"Днями особисто нагороджував 47-ту окрему механізовану бригаду, але саме сьогодні зустрівся з Валерієм. Дуже важливо отримувати інформацію про моральний і бойовий дух військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці "Магури" зараз беруть активну участь у діях на фронті", - написав глава держави в телеграм-каналі в середу ввечері.

Він також зазначив, що під час зустрічі "обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу. Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та впровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно, з урахуванням форм безпеки".

Також, за словами Зеленського, обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення гідного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

"Наше військо і всі його складові частини мають бути сучасними і забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою", - наголосив президент.

 

 

 

Теги: #зсу #маркус #зеленський

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