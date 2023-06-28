Павлюк пояснив, як здійснюватиметься перевірка роботи ТЦК СП в усіх регіонах України

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що розпочав виконання доручення щодо організації комісії для перевірки роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) у всіх регіонах України.

"Так, отримав завдання від президента України щодо створення робочої групи. Це важливе питання на сьогодні, оскільки в інфопросторі дуже багато негативу про діяльність ТЦК (колишні військкомати - ІФ-У). Тому робоча група створена. Вона включає в себе силовий блок: НАЗК, ДБР, СБУ і Нацполіцію, яка перевірятиме за своїми питаннями: від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства", - сказав Павлюк в ефірі національного телемарафону в середу.

Крім того, він зазначив, що було створено групу від Збройних сил, яка аналізуватиме виконання завдань, прийматиме відповідну інформацію від людей і проводитиме аналіз. Так, правоохоронці перевірятимуть, "наскільки спосіб життя керівників ТЦК відповідає їхнім деклараціям".

"Збройні сили будуть перевіряти, як працює цей комісаріат, як він виконує завдання і які скарги на роботу цього комісаріату. Це будуть перевіряти Збройні сили. Наприкінці ми об'єднуємо всі ці дані, аналізуємо і віддаємо керівництву держави вже наші пропозиції щодо подальших кроків, щодо того чи іншого керівника", - пояснив заступник міністра.

У Міноборони пояснили, що в разі виявлення доказової бази корупції та зловживань будуть ухвалені дуже жорсткі кадрові та правові рішення.

Водночас Павлюк наголосив, що головне в цій роботі - не порушити процес мобілізації.

"До чого найбільше було уваги російської агентури у 2014 році? Насамперед до процесів мобілізації. Тому що вони були трохи шоковані, чому і як ми змогли провести шість черг мобілізації, враховуючи, що наприкінці 2013 року система військових комісарів була настільки знищена, що вона не здатна була виконувати цю функцію. У 2014 році були всі військові комісаріати обласні відсторонені від посади. І лише упродовж місяця, коли система дала збій, їх повернули на місце", - пояснив Павлюк.

Він наголосив, що дуже важливо, наскільки своєчасно буде подано ресурси, підготовлено людей і наскільки успішними будуть виконання завдань на передовій.

Крім того, він додав, що російська агентура активно працює в цьому напрямі і також "усі ці процеси дуже підігрівають російські ІПСО".

"Уже зараз проводиться багато заходів щодо поліпшення ситуації. Так, наприклад, із 203 керівників ТЦК лише за поточний рік 25 уже замінено з тих чи інших причин. Але це не догма. Тому що заміна на цей момент буде малоефективною. Людина має бути професіоналом. Має працювати система. Дуже багато випадків, коли заміна не дала нічого, крім припинення темпів роботи. Тому що людині потрібно вивчити цю систему, а потім уже працювати в ній", - розповів заступник міністра оборони.

Інформацію щодо проблем в роботі терцентрів можна повідомити за номером: 0800 31 01 79; електронною поштою: tckreport@gmail.com.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки головнокомандувача в п'ятницю, 23 червня, доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити з посади начальника Одеського центру комплектування, у власності якого журналісти виявили віллу в Іспанії.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював розгляд фактів можливих зловживань одеським військовим комісаром, оприлюднених у розслідуванні журналіста Михайла Ткача (інтернет-видання "Українська правда"), на засіданні профільного комітету.

Згідно з відеорозслідуванням Ткача "Батальйон Іспанія", на родичів Одеського військового комісара Борисова записано дороговартісні житло та офіс в Іспанії (м. Марбелья).