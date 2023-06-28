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20:42 28.06.2023

Залужний і Міллі обговорили ситуацію на фронті та домовилися про подальшу координацію дій

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Залужний і Міллі обговорили ситуацію на фронті та домовилися про подальшу координацію дій

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорили ситуацію на фронті, потреби українських Сил оборони в озброєнні та домовилися продовжувати координувати дії.

"Провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний опір, водночас зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості", - написав Залужний у телеграм-каналі в середу.

Як повідомив Залужний, під час бесіди він розповів Міллі "про актуальні потреби наших військ в озброєнні, боєприпасах і засобах розмінування. Принагідно подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні".

"Домовилися й надалі залишатися на зв'язку та координувати дії для деокупації української території. Разом - до Перемоги", - підсумував Залужний.

 

 

 

Теги: #фронт #міллі #залужний

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