На бердянському та маріупольському напрямках щодня є "повільні, але впевнені" просування українських сил

Українські воїни продовжують просуватися на бердянському та маріупольському напрямках, також є рух на сході - бахмутському напрямку, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Збройні сили рухаються наразі на бердянському та маріупольському напрямках, щодня там є просування. Так, повільні, але це впевнені просування. І навіть якщо говорити про Рівнопіль - з одного боку, невеликий населений пункт, але для того, щоб ми про це офіційно оголосили, ЗСУ повинні там закріпитися", - сказала Маляр в ефірі телемарафону в середу.

Вона наголосила, що "все йде за планом".

Говорячи про ситуацію в нещодавно деокупованому селищі Рівнопіль (Волноваський район Донецької області), заступниця міністра сказала, що російські війська більше там не перебувають, населений пункт повністю "зачищено".

Ключовим напрямком руху українських сил Маляр назвала південь, але нагадала, що також є рух і на бахмутському напрямку. За її словами, ворог і на півдні, і на бахмутському напрямку, де наступають ЗСУ, концентрує свої потужні сили.

"Наприклад, на півдні окупанти наразі перемістили одну зі своїх бригад морської піхоти севастопольську, яка свого часу ганебно втекла з Херсона. Свої десантно-штурмові війська вони використовують і на півдні, і на сході підтягнули. Тобто підтягують свої найкращі резерви наразі", - зазначила Маляр.

Водночас вона нагадала, що основний напрямок наступу противника - схід України.

"Якщо ми говоримо про минулий тиждень, 110 місць компактного скупчення російських військових були знищені нашими Збройними силами. 11 пунктів управління знищено, сім складів російської зброї", - повідомила заступниця міністра.