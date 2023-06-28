Події

19:51 28.06.2023

На бердянському та маріупольському напрямках щодня є "повільні, але впевнені" просування українських сил

2 хв читати
На бердянському та маріупольському напрямках щодня є "повільні, але впевнені" просування українських сил

Українські воїни продовжують просуватися на бердянському та маріупольському напрямках, також є рух на сході - бахмутському напрямку, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Збройні сили рухаються наразі на бердянському та маріупольському напрямках, щодня там є просування. Так, повільні, але це впевнені просування. І навіть якщо говорити про Рівнопіль - з одного боку, невеликий населений пункт, але для того, щоб ми про це офіційно оголосили, ЗСУ повинні там закріпитися", - сказала Маляр в ефірі телемарафону в середу.

Вона наголосила, що "все йде за планом".

Говорячи про ситуацію в нещодавно деокупованому селищі Рівнопіль (Волноваський район Донецької області), заступниця міністра сказала, що російські війська більше там не перебувають, населений пункт повністю "зачищено".

Ключовим напрямком руху українських сил Маляр назвала південь, але нагадала, що також є рух і на бахмутському напрямку. За її словами, ворог і на півдні, і на бахмутському напрямку, де наступають ЗСУ, концентрує свої потужні сили.

"Наприклад, на півдні окупанти наразі перемістили одну зі своїх бригад морської піхоти севастопольську, яка свого часу ганебно втекла з Херсона. Свої десантно-штурмові війська вони використовують і на півдні, і на сході підтягнули. Тобто підтягують свої найкращі резерви наразі", - зазначила Маляр.

Водночас вона нагадала, що основний напрямок наступу противника - схід України.

"Якщо ми говоримо про минулий тиждень, 110 місць компактного скупчення російських військових були знищені нашими Збройними силами. 11 пунктів управління знищено, сім складів російської зброї", - повідомила заступниця міністра.

 

Теги: #фронт #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:19 27.06.2023
Залужний: Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч

Залужний: Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч

20:48 26.06.2023
Маляр: Завдання максимум РФ - зупинити наш наступ за будь-яку ціну

Маляр: Завдання максимум РФ - зупинити наш наступ за будь-яку ціну

08:52 26.06.2023
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - важкі бої, за тиждень там було близько 250 бойових зіткнень

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - важкі бої, за тиждень там було близько 250 бойових зіткнень

07:40 26.06.2023
Після відходу води окупанти намагаються повертатися на свої позиції на лівому березі Дніпра, але їхній рух ускладнюють розкидані мінні поля

Після відходу води окупанти намагаються повертатися на свої позиції на лівому березі Дніпра, але їхній рух ускладнюють розкидані мінні поля

07:19 26.06.2023
Спроба військового перевороту 23-24 червня, мабуть, не мала істотного впливу на боєздатність армії РФ

Спроба військового перевороту 23-24 червня, мабуть, не мала істотного впливу на боєздатність армії РФ

20:02 24.06.2023
Українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута, на півдні країни тривають важкі бої

Українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута, на півдні країни тривають важкі бої

19:07 24.06.2023
Канада уважно стежитиме за ситуацією в Москві

Канада уважно стежитиме за ситуацією в Москві

20:18 23.06.2023
Сербія знову погрожує проведенням воєнної операції в Косові

Сербія знову погрожує проведенням воєнної операції в Косові

20:04 23.06.2023
Тарнавський: На таврійському напрямку є відчутні успіхи і просування вперед

Тарнавський: На таврійському напрямку є відчутні успіхи і просування вперед

19:36 22.06.2023
На сході українські сили продовжують стримувати наступ противника, на жоден метр ворог не просунувся

На сході українські сили продовжують стримувати наступ противника, на жоден метр ворог не просунувся

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новим головою АРМА стала Олена Дума

Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

НАТО має розглянути питання перекидання групи "Вагнер" до Білорусі - Дуда

Кількість загиблих унаслідок удару по Краматорську збільшилася до 11 осіб - мер

Ми хочемо бачити модель майбутнього України в НАТО - Зеленський

ОСТАННЄ

Кулеба: Ризик вчинення Росією теракту на ЗАЕС ставить під загрозу весь простір ОБСЄ

Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч у Києві

Генштаб: Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу

Ворог обстріляв Нікополь і Мирівську громаду з важкої артилерії

Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 20 бойових зіткнень

Зеленський вніс до ВР законопроєкт, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні

Росіяни за добу завдали 2 ракетних і 44 авіаційних ударів

Заступнику голови Сєвєродонецької ВЦА повідомлено про підозру у службовій недбалості

Відновлювальні роботи в мережах "Укренерго" виконано вже на 50-60% під час підготовки до ОЗП

Начальника Одеського ТЦК Борисова звільнено з посади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА