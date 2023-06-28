Зеленський: Українців не має непокоїти доля Росії після нашої перемоги

Українців не має непокоїти доля Росії після української перемоги, вважає президент Володимир Зеленський.

"А що буде з самою Росією після нашої перемоги? Я вважаю, що українців не має непокоїти, чи подолає свобода стіни Кремля. Українців непокоїть тільки те, щоб ніколи знову російський реваншизм не перетнув кордонів нашої вільної держави і не загрожував нашим вільним людям, і ми це забезпечимо", - сказав Зеленський на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.