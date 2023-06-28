Події

14:54 28.06.2023

Зеленський: Українців не має непокоїти доля Росії після нашої перемоги

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Зеленський: Українців не має непокоїти доля Росії після нашої перемоги

Українців не має непокоїти доля Росії після української перемоги, вважає президент Володимир Зеленський.

"А що буде з самою Росією після нашої перемоги? Я вважаю, що українців не має непокоїти, чи подолає свобода стіни Кремля. Українців непокоїть тільки те, щоб ніколи знову російський реваншизм не перетнув кордонів нашої вільної держави і не загрожував нашим вільним людям, і ми це забезпечимо", - сказав Зеленський на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

 

Теги: #росія #майбутнє

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