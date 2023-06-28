Події

13:47 28.06.2023

Президент Польщі прибув до Києва

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Президент Польщі прибув до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда прибув у середу, 28 червня, з неанонсованим візитом до Києва.

"Президент Анджей Дуда відвідує Київ. Переговори з президентом Володимиром Зеленським з нагоди святкування Дня Конституції України, а також консультації щодо поточної ситуації на фронті, зокрема щодо загрози нападу Росії на Запорізьку АЕС. Також буде обговорено підготовку до липневого саміту НАТО", - йдеться в повідомленні канцелярії польського президента у твіттері.

Раніше повідомлялося про прибуття в Україну президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи.

 

Теги: #польща #дуда

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