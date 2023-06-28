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12:54 28.06.2023

Рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано - мовний омбудсмен

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Рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назв населених пунктів має бути скасовано.

"Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь офіційно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена.

Уповноважений, зокрема, закликає міністра доручити Нацкомісії в найкоротші терміни ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

"Рішення Нацкомісії повинно містити перелік обов'язкових для перейменування назв населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови, а також чіткі рекомендації щодо їх перейменування", - зазначає Кремінь.

За словами мовного омбудсмена, перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, що відповідають стандартам державної мови, а саме: "Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане".

"Крім того, у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання "обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку", що не відповідає вимогам закону", - зазначив Кремінь.

Як повідомлялося, 27 червня Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила рекомендації щодо зміни понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України. До переліку потрапило і місто Запоріжжя.

Теги: #омбудсмен #перейменування #кремінь

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