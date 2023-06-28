Президент Литви прибув із неанонсованим візитом до Києва

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа прибув у середу, 28 червня, з неанонсованим візитом до Києва, повідомляє пресслужба глави держави.

Науседа зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у заході, присвяченому 27-й річниці прийняття Конституції України.

Глава Литовської держави обговорить із президентом України порядок денний саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, а також питання переговорів України щодо членства в Європейському Союзі, допомоги Литви та Європейського Союзу Україні.

"Президент прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав семи держав обговорив подальшу підтримку України. Із Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер розпочнеться засідання Ради європейських лідерів", - йдеться в повідомленні.