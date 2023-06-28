Слова в Конституції по-справжньому життєві для українців - Зеленський у День Конституції

Слова в Конституції, якій сьогодні 27 років, стали по-справжньому життєвими для українців, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна", - сказано в його телеграм-каналі вранці в середу.

"Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями", - зазначив президент.

"Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде", наголосив глава держави.