Події

08:45 28.06.2023

Уже 60 поранених у Краматорську, під завалами ще можуть бути люди

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Уже 60 поранених у Краматорську, під завалами ще можуть бути люди

Уже 60 поранених у Краматорську в результаті ракетної атаки російських окупантів, під завалами можуть ще бути люди, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"8 загиблих і 60 поранених. Такі наслідки подвійних ракетних обстрілів Краматорська напередодні. Серед загиблих три неповнолітніх дівчини - 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають", - ідеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора не виключають, що під уламками ще можуть бути люди.

У відомстві зазначили, що окупанти здійснили у вівторок ввечері ракетний обстріл двома "Іскандерами", коли люди щойно дісталися дому після роботи.

"Злочинний режим Росії продовжує тактику терору проти мирних українців. Ми знайдемо всіх, хто віддає злочинні накази, і всіх, хто виконує їх. Покарання - невідворотне", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування розпочато за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1,2 ст. 438 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

 

 

 

 

 

Теги: #атака #краматорськ #поранені

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