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00:42 28.06.2023

Рютте: у Вільнюсі буде вирішальний саміт НАТО, майбутнє України – в альянсі

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Рютте: у Вільнюсі буде вирішальний саміт НАТО, майбутнє України – в альянсі

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що майбутній Вільнюський саміт НАТО буде вирішальним для альянсу і має зробити конкретні кроки, які продемонструють усім, включаючи Москву, що майбутнє України – в альянсі.

Таку заяву він зробив у вівторок у Гаазі на прес-конференції, яка відбулася на спільній із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вечері з союзниками, яка була присвячена підготовці майбутнього саміту. У заході також взяли участь президенти Литви, Польщі та Румунії та прем'єр-міністри Албанії, Бельгії та Норвегії.

Зазначивши, що за вечерею зібралися "союзники з різних частин альянсу", прем'єр-міністр Нідерландів сказав: "Одне для нас усіх очевидно: це буде вирішальний саміт з центром (розгляду) навколо загроз, що збільшуються біля території НАТО і російської війни в Україні".

Рютте зазначив, що нещодавно всі "з занепокоєнням спостерігали за подіями в Росії". "Багато ще не зрозуміло. Але я відкидаю те, що вчора припустив Путін, що ми на Заході хочемо, щоб Росія опинилася у внутрішньому хаосі. Навпаки. Нестабільність у Росії створює нестабільність у Європі. Ми стурбовані. Цей розвиток ще більше доводить, що війна Путіна нічого, окрім більшої нестабільності, не досягла. Більше того, вона принесла жахливі страждання українському народу", - розповів він.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Нідерландів висловив упевненість, що альянс має фокусуватися на цілі, яка полягає у тому, щоб гарантувати, щоб "путінська війна проти України провалилася". "Це наш моральний обов'язок, тому що це – несправедлива війна. Це війна проти всього, що ми відстоюємо – а це свобода, демократія та верховенство права. Війна також пряма загроза нашій власній безпеці. Якщо він буде успішним в Україні, Путін там не зупиниться" "Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку", - деталізував він.

Рютте також вважає, що у Вільнюсі альянс має зробити "чіткі кроки, які будуть підтримані всіма державами-членами, і які надсилають чіткий сигнал усім, включаючи Москву – майбутнє України та її місце по праву – в НАТО". "І коли йдеться про подальше оформлення наших відносин з Україною – то це ми вирішуватимемо – Україна та всі члени нашого альянсу, а не Володимир Путін і не Російська Федерація. Щодо цього Литва – чудове місце для наступного саміту. Тому що Вільнюс – чудовий символ того, що це означає – вибирати свою власну долю. Шлях, який зараз проходить Україна, такий самий, який був зроблений іншими країнами на кордоні з Росією за останні 30 років", - констатував нідерландський прем'єр.

Теги: #нато #членство #україна #рютте

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