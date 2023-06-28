Столтенберг: заколот ПВК "Вагнер" – демонстрація того, що війна Путіна проти України створює напругу у самій РФ

Генеральний секретар НАТО констатує, що заколот ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина показав, що путінська війна проти України поділяє та створює напругу в самій Росії.

"Ми всі бачили події, які відбулися в Росії останніми днями. Це – внутрішня справа Росії, але очевидно, що незаконна війна президента Путіна проти України поглибила поділ і створила нову напругу в Росії. Водночас ми не повинні недооцінювати Росію". Тому ще важливіше, щоб ми продовжували надавати Україні нашу підтримку", - сказав він у вівторок у Гаазі на прес-конференції, яка відбулася на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вечері з союзниками, присвяченій підготовці майбутнього саміту.

У заході також взяли участь президенти Литви, Польщі та Румунії та прем'єр-міністри Албанії, Бельгії та Норвегії.

У зв'язку з цим Столтенберг висловив сподівання, що саміт альянсу, який пройде у Вільнюсі за кілька тижнів, "пошле чіткий сигнал про наші зобов'язання". "Українські збройні сили зараз ведуть контрнаступ, йдуть важкі бої, але вони роблять прогрес. Чим більше землі українці зможуть звільнити, тим сильнішими вони будуть за столом переговорів", - продовжив він.

Генсек знову окреслив свої очікування, що на саміті союзники схвалять багаторічну програму для України та модернізують політичні зв'язки, маючи на увазі апгрейд Комісії Україна-НАТО до Ради Україна-НАТО. "Це приведе Україну ближче до її місця з права в НАТО", - вважає Столтенберг.

Президент Литви Гітанас Науседа, який брав участь у прес-конференції, заявив, що Вільнюс підтримує створення Ради Україна-НАТО, інавгураційне засідання якої "може пройти у Вільнюсі". "Литва підтримує членство України в НАТО. Україна є частиною євроатлантичної архітектури безпеки. Ми повинні погодитися щодо політичного шляху вперед для України до членства в НАТО, і зробити цей шлях якомога простіше", - переконаний він.