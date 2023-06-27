США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу в галузі безпеки для України в розмірі $500 млн, куди входять і боєприпаси для Patriot і HIMARS, повідомляється на сайті Пентагону.

"Цей пакет вартістю до $500 млн мыстить ключові можливості підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також додаткову бронетехніку, протитанкові системи, критично важливі боєприпаси та інше обладнання, щоб допомогти Україні дати відсіч агресивній війні Росії", - йдеться в повідомленні.

До пакета допомоги увійшли 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, а також додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot і HIMARS, зенітні комплекси Stinger, вибухові боєприпаси і системи для усування перешкод, обладнання для розмінування, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, ракети TOW, Javelin, протитанкові системи АТ-4, протиброньові ракети, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs), високоточні авіаційні боєприпаси.

Крім того, буде надано стрілецьку зброю та понад 22 млн набоїв до стрілецької зброї і гранат, тепловізійні системи та прилади нічного бачення, тестове та діагностичне обладнання для обслуговування і ремонту транспортних засобів, а також запчастини, генератори та інше польове обладнання.