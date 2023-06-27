Окупанти завдали двох ракетних ударів по Авдіївці вранці у вівторок

Вранці у вівторок російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Авдіївці, також було зафіксовано поодинокі обстріли міста, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в телеграм-каналі.

На волноваському напрямку ворог 21 раз обстріляв Вугледар, а також здійснив обстріл із РСЗВ "Град" і артилерії Пречистівки. На донецькому напрямку під обстрілами опинилися чотири вулиці в Красногорівці.

Унаслідок обстрілів на горлівському напрямку в Часовоярській громаді пошкоджено три приватні будинки, шість багатоповерхівок і територію підприємства. У Соледарській громаді також пошкоджено три будинки в Никифорівці, ворог обстріляв Роздолівку та Васюківку.

На лисичанському напрямку під обстрілами була Лиманська громада, унаслідок чого в Торському пошкоджено чотири будинки, у Ямполі - один будинок, у Тернах зруйновано три будинки, пошкоджено - чотири, у Ямполівці також зруйновано один будинок і один пошкоджено.

Загалом за добу від російських обстрілів загинув один мешканець Донецької області, ще один - поранений.