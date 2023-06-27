Події

09:03 27.06.2023

У Львівській області двоє людей загинули в результаті пожежі в житловому будинку

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54-річна жінка та її 11-річна донька загинули внаслідок пожежі в приватному будинку в місті Самбір Львівської області, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 04:14 ранку.

На момент прибуття вогнеборців на вулицю Калнишевського горів другий поверх приватного будинку. Під час гасіння пожежі було знайдено тіла 54-річної жінки та її 11-річної доньки.

Пожежу загасили о 05:40. Вогонь знищив перекриття між другим поверхом і горищем на площі 70 м.кв.

Як зазначено в повідомленні, можливою причиною пожежі могло стати коротке замикання.

 

 

Теги: #пожежа #львівська

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