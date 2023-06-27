Події

08:13 27.06.2023

Двоє поранених у результаті обстрілу Херсонщини упродовж минулої доби

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Двоє поранених у результаті обстрілу Херсонщини упродовж минулої доби

Двоє місцевих жителів дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Херсонської області з мінометів, "Градів", артилерії та авіації, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людей дістали поранення... За минулу добу противник здійснив 55 обстрілів, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників і авіації", - написав він у телеграмі у вівторок уранці.

Прокудін зазначив, що росіяни випустили 14 снарядів по м. Херсону.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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