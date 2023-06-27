Окупанти обстріляли Марганецьку громаду з важкої артилерії

Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровської області зазнала ворожого обстрілу з важкої артилерії, мешканці не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ще одна ніч під обстрілами. Агресор вгатив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. Люди вціліли. Це головне", - написав Лисак у телеграмі вранці у вівторок.

Рятувальники продовжують з'ясовувати наслідки атаки.