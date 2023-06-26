Події

21:20 26.06.2023

Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

1 хв читати
Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на бердянському напрямку.

"Дуже важливо сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних Сил України. Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу – свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе. Збережете своє життя – збережете Україну", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Він також нагородив бійців, які відзначилися.

 

 

 

Теги: #візит #бердянськ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 26.06.2023
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу може відвідати Київ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу може відвідати Київ

17:57 26.06.2023
Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ, які відзначилися в боях на бахмутському напрямку

Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ, які відзначилися в боях на бахмутському напрямку

23:30 25.06.2023
Зеленський розповів партнерам про російський сценарій мінування Запорізької АЕС

Зеленський розповів партнерам про російський сценарій мінування Запорізької АЕС

23:06 25.06.2023
Зеленський обговорив із президентом Польщі Дудою останні події в РФ і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій

Зеленський обговорив із президентом Польщі Дудою останні події в РФ і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій

22:34 25.06.2023
Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом

Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом

21:21 25.06.2023
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Трюдо спробу заколоту в Росії, а також загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Трюдо спробу заколоту в Росії, а також загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

14:31 25.06.2023
У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

13:34 24.06.2023
Слабкість Росії очевидна - Зеленський

Слабкість Росії очевидна - Зеленський

13:18 23.06.2023
Необхідно забезпечити страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів - Зеленський

Необхідно забезпечити страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів - Зеленський

13:08 23.06.2023
Випускників військових академій об'єднують вибір, відповідальність та хоробрість - Зеленський

Випускників військових академій об'єднують вибір, відповідальність та хоробрість - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загроза балістичної атаки в Запорізькій області

Маляр: Завдання максимум РФ - зупинити наш наступ за будь-яку ціну

США у вівторок можуть оголосити про пакет військової допомоги для України на $500 млн

Ворог зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Сили оборони таврійського напрямку просунулися на 1,5 км углиб противника

ОСТАННЄ

Загроза балістичної атаки в Запорізькій області

У Великій Британії розпочався комплекс тренувань у межах серії навчань "Сі Бриз"

Окупанти обстріляли прикордонні території Сумщини

Піротехніки обстежили майже третину сільгоспземель пріоритетного очищення

Ткаченко про українських артистів: Краще "перевзутися", ніж продовжувати виступати в Росії

Маляр: Завдання максимум РФ - зупинити наш наступ за будь-яку ціну

Ткаченко виступає за регулярні зустрічі з представниками громадськості

В Івано-Франківську розшукують зловмисника, який поранив людину пострілом із вікна

США у вівторок можуть оголосити про пакет військової допомоги для України на $500 млн

Ткаченко вважає періодичну появу петицій із закликом звільнити його нормальним демократичним процесом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА