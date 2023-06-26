Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на бердянському напрямку.

"Дуже важливо сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних Сил України. Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу – свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе. Збережете своє життя – збережете Україну", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Він також нагородив бійців, які відзначилися.