Події

20:48 26.06.2023

Маляр: Завдання максимум РФ - зупинити наш наступ за будь-яку ціну

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Маляр: Завдання максимум РФ - зупинити наш наступ за будь-яку ціну

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що нині завдання максимум Росії - зупинити український наступ у будь-який спосіб.

"Завдання РФ зараз - зупинити наш наступ за будь-яку ціну. Підривом дамб, мінуванням полів, безперервними обстрілами, диверсіями, інформаційним нагнітанням і навіть "ядерною" риторикою. Це завдання - максимум", - написала Маляр у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Крім цього, заступниця міністра повідомила, що завдання "мінімум" окупантів - істотно ускладнити, а також загальмувати просування українських захисників і тим часом підготувати власний контрнаступ.

"Мотивація "не втратити" окуповані землі, буде проявлена значно сильніше мотивації "захопити" наші землі. Тому що це їхня ментальна вічна травма. Вони психологічно легше переносять невдалий наступ, ніж втрату завойованих земель. Це деморалізує і демотивує їх непоправно", - наголосила Маляр.

Також вона зазначила, що окупанти "потім самі не зберуть своє військо, тому що бійці, як на Харківщині, почнуть масово відмовлятися виконувати накази".

Заступниця міністра наголосила, що зараз українським військам "справді важко", проте вони впевнено рухаються вперед.

 

 

 

Теги: #фронт #ситуація

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