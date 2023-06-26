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19:28 26.06.2023

Костін підписав Стратегічний план повноважень прокуратури у кримінальному переслідуванні за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом

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Костін підписав Стратегічний план повноважень прокуратури у кримінальному переслідуванні за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом

Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав Стратегічний план реалізації повноважень прокуратури у сфері кримінального переслідування за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом (СНПК).

"Зроблено ще один важливий крок для посилення підтримки та захисту українців, які постраждали від злочинів Росії. (...) Сексуальне насильство - один із найжахливіших і найогидніших видів злочинів, які рф вчиняє на нашій землі. Часто його використовують як засіб тортур, спосіб принизити людину і зломити опір. Ті, хто пройшов через ці жахи, потребують особливої підтримки", - написав Костін на фейсбук-сторінці у понеділок.

Також генпрокурор наголосив на символічності того, що цей документ офіційно набуває чинності 26 червня, у Міжнародний день ООН на підтримку жертв катувань.

"Саме цього дня, 36 років тому, набула чинності Конвенція проти катувань, яку визнали 173 держави світу, включно з тими, хто сьогодні цинічно нехтує цим міжнародним інструментом захисту прав людини", - наголосив Костін.

"Ми ж робимо все, щоб принцип "права людини понад усе" втілювати у щоденній практиці. Прокурори спеціалізованого управління з СНПК уже понад рік діють згідно з найсучаснішими, людиноцентричними принципами роботи з потерпілими", - також зазначив генпрокурор.

Костін наголосив, що в розпорядженні прокурорів з'явився "ще один інструмент для поширення найкращих практик на всю систему органів правопорядку і прокуратури".

 

 

 

Теги: #генпрокурор #план #підписання

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