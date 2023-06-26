Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ, які відзначилися в боях на бахмутському напрямку

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначилися у важких боях на бахмутському напрямку.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, під час відвідин командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський детально доповів Зеленському про оперативну обстановку на бахмутському напрямку та про перспективи її розвитку.

Крім цього, президент поспілкувався з українськими захисниками та вручив їм державні нагороди.

"Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім’ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є", - зазначив Зеленський, звертаючись до військовослужбовців.

Президент також наголосив на тому, що "всі знають, що східний напрямок – дуже складний, тут гаряче", і тому він упевнений, що "великий внесок у майбутню перемогу" зроблять саме українські захисники на цьому напрямку.

Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81 окремої бригади Десантно-штурмових військ, який разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню окупантів.

Глава української держави побажав військовим здоров'я та бойової удачі.