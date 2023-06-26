Сирський: Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас

Українські сили змогли зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Відео з GoPro бійців 1 роти 1 механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади, яка розгромила третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ. Чудова робота, а також успішна евакуація пораненого. Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас", - написав він у телеграм-каналі.