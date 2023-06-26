Єрмак: Очікуваний результат саміту НАТО - запрошення України до Альянсу за спрощеною процедурою

Україна прагне отримати чітке запрошення до вступу в НАТО за спрощеною процедурою, сказав глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з німецькими ЗМІ.

"Ми розуміємо, що в умовах масштабної війни точну дату назвати неможливо. Але це стане можливо, коли дозволить безпекова ситуація", - зазначив він, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Єрмака, нині тривають щоденні консультації та переговори з партнерами, щоб майбутній саміт став результативним для нашої держави. "Позиція України: очікуваний результат - це отримати на саміті в липні запрошення до спрощеного приєднання. Але, що важливо, ми хотіли б отримати абсолютно чіткий сигнал, який зафіксував би шлях України до членства в НАТО. Якщо зараз продовжувати політику відкритих дверей, ми дамо поганий сигнал Росії, що вона може продовжувати всі ті речі, які зараз коїть в Україні щодня", - наголосив він.

"Я вважаю, що Німеччина може ухвалити історичне рішення. Ми готові продовжувати консультації, зустрічатися з нашими партнерами, якщо залишилися якісь питання. Щодо нашої позиції - ми впевнені в ній", - додав Єрмак.

Зі свого боку колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що на Вільнюському саміті Україна має отримати як гарантії безпеки, так і сигнал щодо перспектив членства в Альянсі.

Він наголосив, що вірить у надання безпекових гарантій Україні на саміті в липні, і висловив переконання, що майбутнє Української держави - в Альянсі.

"Ми маємо рухатися до чіткого пакета підтримки й говорити про каркас тривалих безпекових гарантій для України. Також у фокусі - членство в НАТО для України. Я вірю, що цей час настане на Вільнюському саміті", - сказав він.