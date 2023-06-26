Юсов: Єдина можливість запобігти російським сценаріям на ЗАЕС - це швидка деокупація і повернення станції під український контроль

Єдина можливість запобігти російським сценаріям щодо ЗАЕС, зокрема реалізації терористичного акту, - це швидка деокупація і повернення станції під український контроль, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Як і у випадку з греблею Каховської ГЕС, Україна, ГУР попереджає і оприлюднює цю інформацію, і попереджає і весь світ про те, що агресор, терористи здійснюють такі заходи і розглядають такий сценарій терористичних актів уже щодо Запорізької станції. Запорізька станція захоплена окупантами, контролюється окупантами і використовується для ядерного шантажу вже не вперше. І використовується для того, щоб підвищити рівень напруги, впливу на Україну, проукраїнську коаліцію. І так, це гра з вогнем, гра дуже небезпечна", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що наразі прораховуються різні сценарії та їхні можливі наслідки, зокрема реалізації терористичних намірів ворога.

"Єдина можливість у цій ситуації запобігти цим сценаріям - це швидка деокупація та швидке повернення Запорізької станції під український контроль, що дасть змогу гарантувати відновлення всіх безпекових норм і допуск міжнародного співтовариства до цього об'єкта", - наголосили в розвідці.