Ткаченко: Розпочалося розроблення стратегічної візії Києво-Печерської лаври на 2023-2051 роки

Розпочалося розроблення стратегічного бачення Києво-Печерської лаври на 2023-2051 роки, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Лавра стає українською" - так ми між собою назвали процес переосмислення та перетворення Києво-Печерської лаври. Ця національна скарбниця дуже довго була закрита для українців, ми не використовували її потенціал на повну та не насичували тими змістами, які були там від самого початку її створення. Тепер же розпочато роботи над розробкою стратегічної візії Києво-Печерської лаври 2023-2051 "Нова формація українськості", - написав Ткаченко в соціальних мережах.

За його словами, за три місяці влада не лише перевірила, здійснила інвентаризацію та повернула на баланс заповідника 74 об'єкти Нижньої лаври, а й здійснила низку інших заходів.

Зокрема, за цей період було поновлено роботу та доступ відвідувачів до Великої лаврської дзвіниці; відкрито вхід для відвідувачів через Економічну браму та відновлено перехід від Верхньої до Нижньої лаври на території заповідника; розроблено та затверджено порядок надання доступу до Успенського собору та Трапезної церкви щодо відспівування загиблих захисників України; на фінальному етапі погодження з музейними організаціями проєкту "Єдиний квиток", що надає доступ до всіх музеїв на території заповідника; запроваджено онлайн-систему продажу квитків для відвідувачів; стартували три проєкти в диджитал-сфері з оцифрування.