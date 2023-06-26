Українські сили на півдні звільнили близько 130 кв. км території - Маляр

Українські війська продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках, а за час проведення наступальних дій на півдні було звільнено приблизно 130 кв. км території, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Як написала Маляр у телеграм-каналі, минулого тижня на півдні відбувалося вирівнювання фронту, поліпшення оперативно (тактичного) положення, у результаті було звільнено 17 кв. км.

"Загалом з моменту початку проведення наступу звільнена площа на півдні становить близько 130 кв. км", - повідомила вона.

За інформацією заступника міністра, протягом минулого тижня на таврійському напрямку російські війська атакували українські позиції 148 разів. Там відбулося близько 4 тис. обстрілів із боку ворога.

"Це фактично цілодобово і щохвилини", - зазначила вона.