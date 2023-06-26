Події

08:12 26.06.2023

Російські окупанти випустили по Херсонській області 644 снаряди, унаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро дістали поранення

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Російські окупанти випустили по Херсонській області 644 снаряди, унаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро дістали поранення

Протягом доби росіяни випустили по Херсонській області 644 снаряди, внаслідок обстрілу одна людина загинула, семеро дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 644 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По місту Херсон ворог випустив 17 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

Було зафіксовано влучання в житлові квартали населених пунктів.

За даними ОВА, в результаті російської агресії 1 людина загинула, 7 - дістали поранення.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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