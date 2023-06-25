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22:34 25.06.2023

Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом

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Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом


Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом у неділю обговорив перебіг бойових дій і процеси, що відбуваються в Росії.
"Позитивна і надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, що відбуваються в Росії. Світ має тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку", - написав Зеленський у телеграм-каналі.
"Подякував президенту США за неослабну підтримку України, особливо за "Patriots". Важливо надалі збільшувати можливості України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і підтримці коаліції винищувачів", - зазначив Зеленський.
За його словами, "обговорили подальше розширення оборонного співробітництва з акцентом на далекобійних засобах ураження. Вдячний за готовність США та американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших територій у міжнародно-визнаних кордонах".
"Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру і підготовку до Глобального саміту миру", - написав також Зеленський.

 

Теги: #розмова #байден #зеленський

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