Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом



Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом у неділю обговорив перебіг бойових дій і процеси, що відбуваються в Росії.

"Позитивна і надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, що відбуваються в Росії. Світ має тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Подякував президенту США за неослабну підтримку України, особливо за "Patriots". Важливо надалі збільшувати можливості України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і підтримці коаліції винищувачів", - зазначив Зеленський.

За його словами, "обговорили подальше розширення оборонного співробітництва з акцентом на далекобійних засобах ураження. Вдячний за готовність США та американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших територій у міжнародно-визнаних кордонах".

"Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру і підготовку до Глобального саміту миру", - написав також Зеленський.



