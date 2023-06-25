Події

13:35 25.06.2023

Пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою тимчасово не працює - Держприкордонслужба

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Пункт пропуску "Мамалига" тимчасово не працює у зв'язку з відключенням електроенергії, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"У зв'язку з відключенням електроенергії пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою тимчасово припинив свою діяльність. Закликаємо громадян проявити розуміння і завчасно обирати зручні пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

 

Теги: #молдова #відключення #пункт_пропуску

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