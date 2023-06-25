Пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою тимчасово не працює - Держприкордонслужба

Пункт пропуску "Мамалига" тимчасово не працює у зв'язку з відключенням електроенергії, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"У зв'язку з відключенням електроенергії пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою тимчасово припинив свою діяльність. Закликаємо громадян проявити розуміння і завчасно обирати зручні пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.