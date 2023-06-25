Події

12:04 25.06.2023

У Львівській області 10-річна дівчинка загинула від ураження електрострумом

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У суботу, 24 червня, у селі Глібовичі Львівського району внаслідок ураження електричним струмом загинула десятирічна дівчинка, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У селі Глібовичі Львівського району внаслідок обриву електропроводу струм смертельно уразив десятирічну дівчинку", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Очільник ОВА уточнив, що за попередньою інформацією, дівчинка доторкнулася до дроту, який обірвало внаслідок негоди.

Козицький також повідомив, що відновлено електропостачання 52 тисячам абонентів, які залишилися без світла внаслідок негоди 23 червня.

Раніше повідомлялося про 269 населених пунктів, які повністю і частково залишилися без електрики внаслідок сильних опадів 23 червня у Львівській області.

Теги: #львівська_область

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