Події

11:36 25.06.2023

Кількість загиблих унаслідок падіння уламків ракети в Солом'янському районі Києва зросла до п'яти осіб

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Кількість загиблих унаслідок падіння уламків ракети в Солом'янському районі Києва зросла до п'яти осіб

Під завалами в будинку в Солом'янському районі Києва рятувальники виявили тіла ще двох осіб, кількість загиблих зросла до п'яти, повідомляє мер Віталій Кличко.

"Під завалами в будинку в Солом'янському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку", - написав Кличко в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, в ніч на суботу російські окупанти завдали ракетного удару по території України. Унаслідок падіння уламків у 24-поверховий будинок поранення дістали 11 осіб, троє - загинули.

 

Теги: #жертви #уламки #соломянський

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