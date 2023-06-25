Українські сили проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході - британська розвідка

Днями українські сили передислокувалися і проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході, йдеться у зведенні, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для відпрацювання тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи домагаються поступових, але неухильних тактичних успіхів на ключових ділянках", - наголошується в повідомленні.

Водночас у Луганській області сили окупантів зробили власні значні зусилля, щоб почати атаку в лісі Серебрянка біля Кремінної. У британській розвідці вважають, що це відображає накази російського вищого керівництва переходити в наступ, коли це можливо.