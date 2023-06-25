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04:13 25.06.2023

Кримінальну справу щодо Пригожина закриють, він піде в Білорусь

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Кримінальну справу стосовно ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за спробу вчинити заколот у РФ буде закрито, а сам він піде до Білорусі, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Кримінальна справа щодо Пригожина буде припинена, "сам він піде в Білорусь", - цитують РосЗМІ слова Пєскова журналістам у суботу ввечері.

За словами Пєскова, решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не переслідуватимуться за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт із Міноборони.

"Частина з них, які цього забажають, підпишуть контракти з Міноборони. Це стосується тієї частини, яка не взяла участь у цьому поході. Щодо решти бійців, їх ніхто не переслідуватиме з урахуванням їхніх заслуг на фронті", - наголосив Пєсков.

Також він зазначив, що йому невідоме місцезнаходження Пригожина.

Теги: #україна #справа #пригожин

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