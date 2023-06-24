Події

19:49 24.06.2023

Окупанти обстріляли Нікопольщину, загинув 71-річний чоловік

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Окупанти обстріляли Нікопольщину, загинув 71-річний чоловік

Російські окупанти в суботу обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольщину, загинув 71-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"За сьогоднішній день ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Двічі обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілів загинув 71-річний чоловік", - написав він у телеграм-каналі ввечері в суботу.

Також пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 3 об'єкти, 7 господарських споруд, легковик, газопровід і лінії електропередач.

Крім того, ворог здійснив дві атаки по Покровській громаді. Без жертв.

В інших громадах день минув спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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