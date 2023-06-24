Залужний обговорив із Міллі ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі перебіг наступальних і оборонних дій ЗСУ на фронті.

"У рамках постійного діалогу з партнерами провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Детально обговорили ситуацію на всіх ділянках фронту. Розповів про наступальні та оборонні дії наших підрозділів. Повідомив, що операція триває за планом", - написав Залужний у телеграмі увечері в суботу.

Він також розповів Міллі "про потреби Збройних сил України в певних видах озброєння та засобах розмінування".

"Домовилися залишатися на зв'язку та активно взаємодіяти. Дякую генералу Міллі за підтримку та допомогу в боротьбі з російським агресором", - зазначив Залужний.