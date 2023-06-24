Велику пожежу на складах на північній околиці Києва ліквідовано, жертв немає - ДСНС

Велика пожежа в складському приміщенні сталася біля селища Водогін на вулиці Дніпроводській в Оболонському районі Києва в суботу вранці, за п'ять годин її було ліквідовано.

"О 07:18 по вул. Дніпроводська, 1-А, сталося загоряння в складському приміщенні на площі 900 кв м. Унаслідок пожежі зруйновано конструкції на площі 1600 кв м. О 12:20 рятувальники ліквідували пожежу", - повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, жертв і постраждалих унаслідок пожежі немає. До ліквідації наслідків долучилися 64 рятувальники та 16 одиниць техніки. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, крім цього о 09:21 в Оболонському районі Києва на проспекті Степана Бандери, 11-А, сталося загоряння двох складських приміщень торговельного центру на загальній площі 300 кв. м. О 10:58 пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.