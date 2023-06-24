Події

13:01 24.06.2023

Британська розвідка: вагнерівці майже напевно прагнуть дістатися до Москви

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ПВК "Вагнер" має намір дістатися до Москви через Воронезьку область, пише розвідка Британії в суботу.

Розвідка Британії вважає, що демарш ПВК "Вагнер" - найсерйозніший виклик російській державі, і найближчими годинами будуть ключовими в тому, як розвиватиметься ця криза.

"Найближчими годинами лояльність російських сил безпеки і особливо Національної гвардії Росії буде ключовим фактором у розвитку кризи. Це найсерйозніший виклик російській державі за останній час", - наголошується в повідомленні у твіттері.

Розвідка повідомляє, що вагнерівці перейшли через російський кордон щонайменше у двох місцях, узяли під контроль військовий штаб у Ростові, а частина з них рухається на північ через Воронезьку область і "майже напевно має на меті дістатися Москви".

Російські силовики, очевидно, не чинять опору вагнерівцям, зазначає розвідка.

 

Теги: #вагнер #британська_розвідка

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