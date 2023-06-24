Події

08:39 24.06.2023

Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонській області, четверо загиблих, шестеро поранених

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Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонській області, четверо загиблих, шестеро поранених

Російські окупанти 78 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 399 снарядів, унаслідок ворожої атаки четверо місцевих мешканців загинули, шестеро, включно з дитиною, дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 399 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що по Херсону ворог випустив 32 снаряди.

Також окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області; у транспортне підприємство м. Херсона, а також в адмінбудівлю та торговельний заклад м. Берислава.

"Унаслідок російської агресії 4 людини загинули, 6 (із них - 1 дитина) - дістали поранення", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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