Події

08:11 24.06.2023

ЗС України за добу ліквідували близько 580 окупантів, 14 ракет, 1 гелікоптер, 30 артилерійських систем, 26 од. авто- та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО противника

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ЗС України за добу ліквідували близько 580 окупантів, 14 ракет, 1 гелікоптер, 30 артилерійських систем, 26 од. авто- та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО противника

Українські війська за добу ліквідували близько 580 окупантів, 1 гелікоптер, 14 крилатих ракет, 30 артилерійських систем, 26 од. автомобільної та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА та 4 засоби ППО супротивника, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 223910 (+580) осіб ліквідовано, танків - 4024 (+7) од, бойових броньованих машин - 7804 (+6) од, артилерійських систем - 4015 (+30) од, РСЗВ - 619 (+2) од, засобів ППО - 383 (+4) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 308 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3460 (+13), крилаті ракети - 1228 (+14), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6731 (+23) од, спеціальна техніка - 548 (+3)", - зазначено у зведенні, опублікованому у фейсбуці у суботу вранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #зведення #ворог

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