Внаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі семеро людей поранено, пошкоджено близько 40 авто – КМВА

Кількість постраждалих від ракетної атаки окупантів на столицю в ніч на суботу збільшилася до семи, двоє з них госпіталізовано, окрім цього пошкоджено близько 40 автомобілів, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Уточнення, у Солом'янському районі, внаслідок падіння уламків на 24-поверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах. Загиблих на даний момент не виявлено, постраждалих -7 осіб. Двох госпіталізовано, решту медичної допомоги надавали на місці. Пошкоджено близько 40 автомобілів, припаркованих на стоянці. Дані оперативної інформації уточнюються", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.