З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

Українські дипломати вивезли з Угорщини ще двох українських військовополонених, яких Росія передала Будапешту, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Українські дипломати вивезли з Угорщини ще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п'ятьох українських захисників", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він додав, що триває робота над тим, щоб і решта шість українських воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних.

19 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог з угорською владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично їх утримують в ізоляції, вони не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту з посольством України", - написав Ніколенко у фейсбуці.

16 червня Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявив, що було встановлено місцезнаходження 11 українських полонених захисників, яких утримують на території Угорщини і які раніше були військовополоненими в РФ.

9 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що до МЗС було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

За його словами, з публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини Україна дізналася, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження.