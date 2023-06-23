Події

20:28 23.06.2023

З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

2 хв читати
З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

Українські дипломати вивезли з Угорщини ще двох українських військовополонених, яких Росія передала Будапешту, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Українські дипломати вивезли з Угорщини ще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п'ятьох українських захисників", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він додав, що триває робота над тим, щоб і решта шість українських воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних.

19 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог з угорською владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично їх утримують в ізоляції, вони не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту з посольством України", - написав Ніколенко у фейсбуці.

16 червня Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявив, що було встановлено місцезнаходження 11 українських полонених захисників, яких утримують на території Угорщини і які раніше були військовополоненими в РФ.

9 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що до МЗС було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

За його словами, з публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини Україна дізналася, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження.

Теги: #мзс #угорщина #військовополонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 23.06.2023
Угорщина пропонує розширити традиційні морські шляхи для експорту української с/г продукції

Угорщина пропонує розширити традиційні морські шляхи для експорту української с/г продукції

08:18 23.06.2023
МЗС України закликало світову спільноту консолідовано відреагувати на загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

МЗС України закликало світову спільноту консолідовано відреагувати на загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

13:36 22.06.2023
Угорщина готує ІПСО з метою звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ - Лубінець

Угорщина готує ІПСО з метою звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ - Лубінець

19:12 21.06.2023
Кулеба і нова очільниця МЗС Румунії провели першу зустріч, обговорили активізацію двостороннього співробітництва

Кулеба і нова очільниця МЗС Румунії провели першу зустріч, обговорили активізацію двостороннього співробітництва

18:47 20.06.2023
Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених - речник МЗС

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених - речник МЗС

11:40 20.06.2023
Сіярто: Угорська держава не причетна до операції з вивезення українських полонених із РФ

Сіярто: Угорська держава не причетна до операції з вивезення українських полонених із РФ

08:30 20.06.2023
Кулеба: Операція з передачі з РФ до Угорщини українських військовополонених була реалізована в політичних інтересах Орбана

Кулеба: Операція з передачі з РФ до Угорщини українських військовополонених була реалізована в політичних інтересах Орбана

08:08 20.06.2023
На Лондонській конференції західні партнери оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України

На Лондонській конференції західні партнери оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України

14:33 19.06.2023
МЗС України вкотре звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити консула до українських військовополонених - Ніколенко

МЗС України вкотре звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити консула до українських військовополонених - Ніколенко

10:21 16.06.2023
Встановлено місцеперебування 11 українських захисників, яких утримують на території Угорщини, - уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти

Встановлено місцеперебування 11 українських захисників, яких утримують на території Угорщини, - уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський дав термінове доручення Залужному негайно звільнити з посади скандального одеського військкома

РНБО створила комісію з перевірки стану мостів і шляхопроводів - Зеленський

У Херсоні помер іще один співробітник транспортного підприємства, поранений під час обстрілу

Зеленський анонсував кадрові рішення після розгляду на РНБО питання стану укриттів

Сирський: Наші основні сили ще не брали участі в боях, ми зараз промацуємо слабкі місця в обороні ворога

ОСТАННЄ

Лула да Сілва і Макрон обговорили в Парижі Україну, торгівлю і клімат

Рада ЄС отримала мандат на переговори з Європарламентом щодо законопроєкту про нарощення виробництва боєприпасів

Сапери ДСНС отримали від благодійників 10 підводних дронів

Прокуратура: Збитки у справі про розтрату 1 млн грн бюджетних коштів, виділених КМДА на тротуари та автодороги, підтверджуються відповідними експертизами

Данілов: Територій, де укриття перебувають у незадовільному стані, - більше десяти

Сербія знову погрожує проведенням воєнної операції в Косові

FATF відмовилася вносити РФ до чорного списку за пропозицією України

Тарнавський: На таврійському напрямку є відчутні успіхи і просування вперед

Глава МАГАТЕ зустрівся в Калінінграді з російськими офіційними особами

Зеленський у День державної служби: Дякую всім, хто за наявних умов і ресурсів робить усе, щоб держава була ефективною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА