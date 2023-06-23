Генштаб: Противник зберігає основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої
Протягом доби на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках відбулося понад 27 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.
"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 27 бойових зіткнень", - повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці.
Як інформує Генштаб, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. "Завдав авіаударів у районі Павлівки Сумської області, Гатища та Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополя на Харківщині", - повідомляє Генштаб підсумки минулої доби.
На куп'янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
"На лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів у районах Невського Луганської області та Білогорівки і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області", - повідомляє Генштаб.
На бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Хромове, Іванівське, Первомайське Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.
На авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверне, Авдіївка Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка, Сєверне Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Невельське Донецької області.
На мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Водночас здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка Донецької області.
На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Олексіївка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.
Водночас, як наголосили в Генштабі, "на запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області". Російські війська завдали авіаційних ударів у районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка Донецької області; Новоданилівка, Левадне, Оріхів, Степногірськ Запорізької області; Антонівка Херсонської області. "Ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Новоочеретувате, Макарівка, Вільне Поле, Сторожеве, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір'я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.