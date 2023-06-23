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18:47 23.06.2023

Зеленський дав термінове доручення Залужному негайно звільнити з посади скандального одеського військкома

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Зеленський дав термінове доручення Залужному негайно звільнити з посади скандального одеського військкома

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки головнокомандувача в п'ятницю, 23 червня, доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити з посади начальника одеського центру комплектування, у власності якого журналісти виявили віллу в Іспанії.

"Дав термінове доручення головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" - начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить уся наша країна", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, президент дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком і НАЗК для перевірки всіх воєнкомів у всіх регіонах України.

"Щоб вони не ганьбили нашу державу і пам'ять героїв, які гинуть на фронті", - наголосив президент.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до правоохоронців для розслідування фактів можливих зловживань одеським військовим комісаром, оприлюднених у розслідуванні журналіста Михайла Ткача (інтернет-видання "Українська правда").

Згідно з відеорозслідуванням Ткача "Батальйон Іспанія", на родичів Одеського військового комісара Євгена Борисова записано дороге житло та офіс в Іспанії (м. Марбелья).

 

Теги: #воєнком

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