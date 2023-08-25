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16:52 25.08.2023

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення заступника одеського воєнкома Галушка на більш ніж 14 млн грн

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НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення заступника одеського воєнкома Галушка на більш ніж 14 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення заступника начальника Одеського ТЦК Дениса Галушка на більш ніж 14 млн грн, повідомляє агентство.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на більш ніж 14 млн грн", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті НАЗК у п'ятницю.

В агентстві зазначають, що теща Галушка, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн.

У 2022 році жінка придбала автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. Зазначено, що в укладеному договорі купівлі-продажу вартість авто вказана 5 тис. грн за його реальної вартості в 3,9 млн грн. Крім цього, теща воєнкома також восени 2022 року придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним, загальна вартість яких становить понад 3 млн грн.

Також улітку 2022 року мати Галушка придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID, вартість якого понад 880 тис. грн, та житловий будинок із земельною ділянкою вартістю майже 1,7 млн грн, хоча в НАЗК зазначають, що жінка не була "фінансово спроможною на це".

Крім цього, син воєнкома став власником квартири в Одесі вартістю 563 тис. грн.

"Позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала і дружина воєнкома. У договорі купівлі-продажу зазначена вартість авто становить 50 тис. грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 млн грн, що також свідчить про заниження реальної вартості. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн", - зазначають в агентстві.

Також із 2021 року Галушко спільно з дружиною витратили майже 6 млн грн, у НАЗК зазначають, що це "неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Зазначені кошти вносили на їхні банківські рахунки в готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тис. грн".

Агентство встановило, що "у суб'єкта декларування та його близьких осіб відсутні законні доходи для придбання зазначеного майна".

НАЗК затвердило обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення і направило його до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

 

Теги: #воєнком #назк

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