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11:25 08.08.2023

Суд заарештував військкома, викритого на організації схем збагачення свого оточення

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Суд заарештував військкома, викритого на організації схем збагачення свого оточення

Печерський районний суд Києва заарештував з альтернативою застави в 3 млн грн керівника Донецького обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки, викритого на організації схем збагачення для свого оточення, повідомляють у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"За клопотанням ДБР Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Суд визначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

Співробітники ДБР повідомили про підозру і затримали чинного керівника Донецького обласного ТЦК та СП 3 серпня. За місцями його роботи та проживання було проведено обшуки.

У 2022 році військком без законних підстав направив підлеглих у бойову бригаду ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. У результаті військовослужбовцям, які не брали участі в боях, було нараховано безпідставні виплати на суму 981,3 тис. грн.

 

Теги: #суд #воєнком #дбр

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