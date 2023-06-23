На правобережжі Херсонщини затопленими залишаються 86 будинків - ОВА

Середній рівень затоплення в Херсонській області станом на п'ятницю, 23 червня, становить 37 сантиметрів, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Затопленими ще залишаються три населені пункти на правобережжі. А це - 86 будинків. Тривають відновлювальні роботи та оцінка ступеню пошкодження", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

В ОВА нагадали, що жителі, чиє майно постраждало, можуть отримати грошову допомогу від держави.