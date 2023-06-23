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14:24 23.06.2023

Резніков вірить, що у Вільнюсі оголосять про формат "Рада Україна-НАТО"

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Резніков вірить, що у Вільнюсі оголосять про формат "Рада Україна-НАТО"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що впевнений, що на саміті у Вільнюсі буде оголошено про появу формату "Рада Україна-НАТО", який прийде на зміну Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

"Я вірю, що це відбудеться і, думаю, про це буде оголошено на саміті у Вільнюсі. (...) Тоді Україна буде на рівних сидіти за столом з членами альянсу. В України буде право порушувати питання, вносити їх до порядку денного, обговорювати, брати участь у роботі підкомісій, підкомітетів", - сказав Резніков у коментарі Military Media Center.

Міністр зазначив, що серед переваг нового формату взаємодії з НАТО Україна набуде право брати участь у щонайменше двох щорічних засіданнях на рівні міністрів оборони країн НАТО.

"Це додає набагато більше суб’єктності, що відповідно дасть нам можливість бути більш ефективними у взаємодії з НАТО", - наголосив Резніков.

 

Теги: #нато #україна #формат

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