В Україну повернули тіла ще 51 полеглого захисника - Мінреінтеграції

В Україну повернули тіла ще 51 полеглого захисника, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 захисника", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого з питань зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.