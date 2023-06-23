Події

13:24 23.06.2023

В Україну повернули тіла ще 51 полеглого захисника - Мінреінтеграції

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В Україну повернули тіла ще 51 полеглого захисника - Мінреінтеграції

В Україну повернули тіла ще 51 полеглого захисника, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 захисника", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого з питань зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Теги: #тіла #мінреінтеграції

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