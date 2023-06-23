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09:57 23.06.2023

Зеленський привітав співробітників Центру "А" СБУ з професійним святом

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Зеленський привітав співробітників Центру "А" СБУ з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з їхнім професійним святом.

"Звичайно, поки що засекречено більшість із того, що роблять наші спецпризначенці СБУ на війні заради України. Але це дійсно круті операції, і хочу, щоб усі в Україні це знали і цим пишалися", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

"Деталі розкажемо після нашої перемоги. Розкажемо, скільки і яких ворогів вони знищили. Як не давали спокою російським убивцям і колаборантам на окупованій території. Як звільняли нашу землю і наших людей", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "за час війни понад 250 альфівців уже відзначені державними нагородами. П'ять воїнів отримали звання Героя України, з них четверо - посмертно".

"Сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Героя іще двом спецпризначенцям "А" СБУ. І всі вони справжні, наші, українські воїни, взірцева українська сила", - сказав він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6674

Теги: #сбу #зеленський

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