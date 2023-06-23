Події

07:50 23.06.2023

Мінтранс Литви: литовська і польська ділянки Rail Baltica з'єднаються у 2028 р.

2 хв читати
Мінтранс Литви: литовська і польська ділянки Rail Baltica з'єднаються у 2028 р.

Литовські та польські лінії залізниці європейської колії Rail Baltica буде з'єднано 2028 року, повідомив міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс.

"Найголовніше в питанні дат (...), скажу чесно, - це Польща. Rail Baltica існуватиме тоді, коли Польща дійде своїми рейками до литовського кордону. А дата, яку нам диктує Польща, коли вона наблизиться до литовського кордону зі своїми шляхами Rail Baltica, - це 2028 рік", - сказав Скуодіс у четвер в ефірі Ziniu radijas.

"У 2028 році у нас мають бути прокладені всі рейки до Польщі", - додав міністр.

За його словами, ділянку європейської колії від Каунаса до Паневежиса, яку будують, має бути завершено у 2025-2026 роках.

Він зазначив, що Литва випереджає Латвію в реалізації проєкту Rail Baltica. "Ми будуємо рейки, які з'єднають дороги від Каунаса до кордону з Латвією, прокладаємо насип. На жаль, наші сусіди поки що будують тільки станції або окремі об'єкти - там поки що не прокладають насип. Тут слід наголосити, що Литва вже вирвалася вперед", - зазначив Скуодіс.

На думку міністра, однією з причин затримки реалізації проєкту європейської залізничної траси є помилки попереднього керівництва об'єднаної балтійської компанії RB Rail, відповідальної за Rail Baltca.

Раніше Скуодіс заявляв, що завершення будівництва залізниці Rail Baltica у всіх країнах Балтії та Польщі очікується 2030 року.

Концерн RB Rail AS - спільне підприємство з реалізації в країнах Балтії проєкту європейської колії Rail Baltic. Залізниця має з'єднати Таллінн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вільнюс і Варшаву. На новій дорозі пасажирські поїзди рухатимуться зі швидкістю до 250 км/год, вантажні - до 120 км/год. Планувалося, що загальна вартість проєкту становитиме приблизно 5,8 млрд євро. Восени 2020 року Європейська рахункова палата (ЄРП) дійшла висновку, що проєкт за короткий термін подорожчав більш ніж на 20% - до 7 млрд євро.

 

 

Теги: #польща #залізниця #плани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 22.06.2023
Частка польських молочних продуктів на українському ринку сягнула 69% - аналітики

Частка польських молочних продуктів на українському ринку сягнула 69% - аналітики

09:18 19.06.2023
Молочні асоціації наполягають на дотриманні принципів вільної торгівлі між Україною та Польщею

Молочні асоціації наполягають на дотриманні принципів вільної торгівлі між Україною та Польщею

10:43 18.06.2023
Молочні асоціації наполягають на дотриманні принципів вільної торгівлі між Україною та Польщею

Молочні асоціації наполягають на дотриманні принципів вільної торгівлі між Україною та Польщею

20:58 16.06.2023
Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО

Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО

16:19 16.06.2023
Польські садівники вимагають зупинити імпорт української полуниці

Польські садівники вимагають зупинити імпорт української полуниці

19:09 15.06.2023
Польща повідомила про завершення будівництва електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю

Польща повідомила про завершення будівництва електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю

23:45 14.06.2023
Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

20:07 08.06.2023
УЗ у травні скоротила перевезення зернових вантажів на 33%

УЗ у травні скоротила перевезення зернових вантажів на 33%

18:50 08.06.2023
«Еквітестлаб» має амбітні плани виходу на європейський ринок, – директорка Анна Юрчук

«Еквітестлаб» має амбітні плани виходу на європейський ринок, – директорка Анна Юрчук

19:21 07.06.2023
Близько 85 тис. осіб перетинають кордон у будні дні в обох напрямках

Близько 85 тис. осіб перетинають кордон у будні дні в обох напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

ЗС України за добу ліквідували близько 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 36 од. автомобільної та спецтехніки, 15 бронемашин, 4 танки, 9 БПЛА і 3 засоби ППО противника

Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

Росія випустила по Україні 13 крилатих ракет х-101/х-555. Усі вони були знищені протиповітряною обороною, більшість - над Хмельницькою областю

Сили оборони за добу завдали сім авіаударів по зосередженню противника, а також чотири рази били по зенітно-ракетних комплексах

ОСТАННЄ

В Україні з 23 червня починає роботу Єдиний реєстр зброї

МЗС України закликало світову спільноту консолідовано відреагувати на загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

ЗС України за добу ліквідували близько 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 36 од. автомобільної та спецтехніки, 15 бронемашин, 4 танки, 9 БПЛА і 3 засоби ППО противника

Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

Росія намагатиметься підтримувати частоту ракетних ударів, восени очікується посилення атак на інфраструктуру

У постраждалих від підтоплення районах за добу знешкоджено 76 вибухових предметів, відновлюють електромережі та газопостачання

Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб змінити хід війни, вона вступить у війну проти НАТО - проєкт резолюції в Сенаті США

У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту - Україна сама вибирає цілі

Франція передала Україні обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА