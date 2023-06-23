Мінтранс Литви: литовська і польська ділянки Rail Baltica з'єднаються у 2028 р.

Литовські та польські лінії залізниці європейської колії Rail Baltica буде з'єднано 2028 року, повідомив міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс.

"Найголовніше в питанні дат (...), скажу чесно, - це Польща. Rail Baltica існуватиме тоді, коли Польща дійде своїми рейками до литовського кордону. А дата, яку нам диктує Польща, коли вона наблизиться до литовського кордону зі своїми шляхами Rail Baltica, - це 2028 рік", - сказав Скуодіс у четвер в ефірі Ziniu radijas.

"У 2028 році у нас мають бути прокладені всі рейки до Польщі", - додав міністр.

За його словами, ділянку європейської колії від Каунаса до Паневежиса, яку будують, має бути завершено у 2025-2026 роках.

Він зазначив, що Литва випереджає Латвію в реалізації проєкту Rail Baltica. "Ми будуємо рейки, які з'єднають дороги від Каунаса до кордону з Латвією, прокладаємо насип. На жаль, наші сусіди поки що будують тільки станції або окремі об'єкти - там поки що не прокладають насип. Тут слід наголосити, що Литва вже вирвалася вперед", - зазначив Скуодіс.

На думку міністра, однією з причин затримки реалізації проєкту європейської залізничної траси є помилки попереднього керівництва об'єднаної балтійської компанії RB Rail, відповідальної за Rail Baltca.

Раніше Скуодіс заявляв, що завершення будівництва залізниці Rail Baltica у всіх країнах Балтії та Польщі очікується 2030 року.

Концерн RB Rail AS - спільне підприємство з реалізації в країнах Балтії проєкту європейської колії Rail Baltic. Залізниця має з'єднати Таллінн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вільнюс і Варшаву. На новій дорозі пасажирські поїзди рухатимуться зі швидкістю до 250 км/год, вантажні - до 120 км/год. Планувалося, що загальна вартість проєкту становитиме приблизно 5,8 млрд євро. Восени 2020 року Європейська рахункова палата (ЄРП) дійшла висновку, що проєкт за короткий термін подорожчав більш ніж на 20% - до 7 млрд євро.